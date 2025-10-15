Andrew Heffernan over Boekelo 2025: ‘Hopelijk is dit het begin van een keerpunt’

Sinds de eerste editie van Military Boekelo in 1971 stond er nog geen Belgische ruiter of amazone op de hoogste trede van het podium. Afgelopen weekend bewees Lara de Liedekerke-Meier, sowieso al bezig met een ongekend succesvol jaar, dat het wél kan, de favorieten uit eventingnaties verslaan. Maar Boekelo 2025 was niet alleen succesvol voor onze zuiderburen; ook voor Nederland kan deze editie zo maar eens een keerpunt markeren. In de voorzichtige woorden van bondscoach Andrew Heffernan: “Hopelijk is dit het begin van een keerpunt.”

Met het ontbreken van de meest ervaren Nederlandse eventingamazones op de startlijst – met name Janneke Boonzaaijer, Sanne de Jong, Merel Blom – kreeg het NK een andere wending. De drie hebben legitieme redenen om Boekelo dit jaar over te slaan, zo richt Boonzaaijer zich met I’m Special op het verbeteren van de dressuur en spaart De Jong haar Enjoy voor een optimale route richting Aken, een gemis is het wel.

Samenwerken

Bij bondscoach Andrew Heffernan overheerst de blijdschap over de prestaties van het jonge Nederlandse team in Boekelo. “Ik heb ze niet in het team gezet om de Nations Cup te winnen, maar vooral omdat het een goede kans biedt om nauw met hen samen te werken. Het ging hier om het opdoen van ervaring, bouwen aan de toekomst.”

Over de route die is uitgestippeld richting het WK in Aken volgend jaar wil Heffernan nog niet heel veel kwijt. “Iedereen die daar een rol in wil spelen roep ik op samen te werken en deel uit te gaan maken van het team. Willen samenwerken in dat team is een vereiste, dat is de boodschap die ik kwijt kan.”

