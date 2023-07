Andrew Heffernan wint korte vierster in Aston Le Walls

Na een vijfde plaats in de dressuurproef hebben Andrew Heffernan en Harthill Phantom (v. Hollins Hall) na een goede cross en dito springparcours de korte vierster in Aston Le Walls gewonnen. De bondscoach van het Nederlands eventingteam deed ook met Gideon II (v. Goya de Lully) goede zaken en eindigde op de tiende plaats in het meer dan honderd combinaties tellende deelnemersveld.

Het werd voor de dertienjarige Iers-gefokte Harthill Phantom zijn eerste internationale overwinning. In de dressuurproef scoorden Heffernan en de ruin 28,3 strafpunten, in het springparcours kwam daar wegens tijdsoverschrijding 0,4 strafpunten bij en in de cross 2,8 strafpunten wegens het niet finishen binnen de toegestane tijd. Dat bracht hen op en totaal van 31,5. Fransman Gasphard Maksud kwam met Zaragoza II met 32,2 strafpunten het dichtst bij de winnaar in de buurt. Rosalind Canter maakte de top drie compleet door met Rehy Royal Diamond (v. ARS Vivendi) op 34,6 te eindigen.

Bron: Horses.nl