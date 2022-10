Anna Lena Schaaf wint WK zevenjarige eventers met Lavagon-dochter

Lagona OLD (v. Lavagon) heeft onder de Duitse amazone Anna Lena Schaaf het Wereldkampioenschap voor zevenjarige eventingpaarden gewonnen. De merrie liep eerder dit weekend naar de waanzinnige dressuurscore van -18,6 (83,4%) en bleef foutloos in zowel de cross als het afsluitende springparcours. In het Franse Le Lion d'Angers werd de Oldenburger merrie daarom tot kampioen gekroond. De merrie won in 2021 het WK voor zesjarigen en in 2019 ook de Duitse kampioenschappen voor eventers.