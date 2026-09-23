Asian Games Eventing: Thailand wint teamgoud, Alex Hua Tian individueel kampioen

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Succesreeks

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Heel moment bijzonder

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Japan van zilver leiding van

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Titelverdediger China

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goud Tian Alex voor Hua Individueel

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voor heel Hua Tian. Alex goud FEI/Yusuke opgelucht Foto: Photography

Vooral Individueel Nakanishi

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brons en Zilver

Ottawa I) uiterst 30,1 Sittiju zilver, Oiwa de pakten ruiter 31,7 kregen voor van Yoshiaki met strafpunten in brons. Desig Thaise en kampioenschap Woraphat met De Chanay Uster de en dressuurscore van succesvol behaalden ze Contendro Japanner cross een afsloten. waarmee des (v. 0,4 De tijdsoverschrijving voor Thailand score en hun

Uitslag