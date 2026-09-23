Asian Games Eventing: Thailand wint teamgoud, Alex Hua Tian individueel kampioen

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Asian Games Eventing: Thailand wint teamgoud, Alex Hua Tian individueel kampioen featured image
Thais eventingteam wint goud op Asian Games in Japan. Foto: FEI/Yusuke Nakanishi Photography
Door Ellen Liem

Op de Asian Games in Japan heeft Thailand teamgoud bij de eventing gewonnen. Thailand maakte een knappe opmars: voorafgaand aan de cross stond het team op de bronzen positie. Het zilver ging naar Japan, het brons naar de Republiek Korea. Het individuele goud werd omgehangen bij de Chinese ruiter Alex Hua Tian.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant