Boekelo 2023: 108 ruiters uit zeventien landen, dertien combinaties op NK Eventing

Maar liefst 108 ruiters uit zeventien landen met in totaal 119 paarden hebben zich ingeschreven voor de 52ste editie van de Internationale Military Boekelo-Enschede. Die enorme aantallen kunnen niet los worden gezien van de Olympische Spelen van Parijs van 2024, waarvoor Boekelo als voorportaal geldt.

Onder de deelnemers zijn veel absolute wereldtoppers. Zoals Julia Krajewski, Olympisch titelhouder van Tokyo, tweede op het WK 2022 en in 2018 al eens winnares in Boekelo. Ook de wereldkampioen van 2022 Yasmin Ingham en de nummer drie van het WK Tim Price komen opnieuw naar Boekelo. Price, nummer twee van de wereldranglijst, won na 2017 vorig jaar voor de tweede keer op Twentse bodem.

Drie ruiters uit top-10 ranking

Ook mondiaal lijstaanvoerder Rosalind Canter uit Engeland schreef weer in, net als nog drie andere ruiters uit de top tien. Voor Australië komt onder andere Megan Jones aan de start. Ze was vierde op de Spelen van 2008 in Hongkong en pakte daar zilver met het team. Dit jaar was ze al goed voor twee zeges in vier sterren wedstrijden in eigen land. Landgenoot Kevin McNab won zilver met het team op de Olympische Spelen in Tokyo.



Voor Braziliaan Marcio Carvalho Jorge lijkt de weg naar Parijs via Boekelo te gaan. Dat geldt ook voor zijn landgenoot Carlos Parro, die vorig jaar de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen winnend afsloot en met zijn Olympische paard Goliath van 2021 in Boekelo een grote stap richting Frankrijk hoopt te zetten.

Frankrijk met Touzaint

Frankrijk komt weer met een grote en zeer ervaren afvaardiging. Nicolas Touzaint (winnaar 2006) is er alles aan gelegen is om in Parijs voor de zesde maal van start te gaan op de Olympische Spelen. Maxime Livio eindigde met Api du Libaire in 2021 als zesde op het EK, nadat hij drie maanden eerder het testevent in Avenches winnend afsloot. Dit jaar zegevierden zij in de vier sterren Nations Cup-wedstrijd in Jardy, nadat zij eerder tweede waren geworden in Pompadour. De meest ervaren Franse combinatie wordt gevormd door Christopher Six, in Tokyo individueel zevende en met het team goed voor brons.

Duitsland

Duitsland wordt dus aangevoerd door Olympisch kampioen van Tokyo Julia Krajewski, die een jaar later bij het WK in het Italiaanse Pratoni del Vivaro als tweede eindigde. Met het paard Nickel, waarmee zij in Boekelo van start gaat won zij de vier sterren Nations Cup wedstrijd in Arville en zette zij in 2023 alleen maar klasseringen in de top drie neer. Ook Anna Siemer is een zeer ervaren en succesvolle amazone. In 2021 won zij met het Duitse team zilver op het EK. In de aanloop naar Boekelo ging zij in september van start in de vier sterren wedstrijd van Strzegom en eindigde daar als tweede. Christoph Wahler, die goud greep met het team op het WK 2022, veroverde bij het EK in Strzegom 2015 individueel brons en teamzilver.

Rosalind Canter en Laura Collett

Voor Groot Brittannië zadelt Rosalind Canter, nummer één van de wereld en vierde bij het WK van 2022, twee zeer getalenteerde paarden. Laura Collett, die in 2019 in Boekelo won nadat ze een jaar eerder als tweede was geëindigd, komt met Dacapo. Vorig jaar eindigde ze als derde en ze zal zeker proberen zich opnieuw in de strijd om de overwinning te mengen. Yasmin Ingham is sinds 2022 de regerend wereldkampioene. Vorig jaar werd ze vierde in Boekelo.



Ierland vaardigt de ervaren Clare Abbott en Padraig McCarthy af, van wie de laatste op het WK 2018 in Tryon individueel en met het team als tweede eindigde. Ook de inmiddels 60-jarige Steven Smith komt mee. Hij maakte in 1984 deel uit van het Ierse team, dat op de Olympische Spelen van Los Angeles als tweede eindigde. Italië meldt zich met een zestal ruiters, van wie Giovanni Ugolotti niet alleen de meest ervaren, maar bij kampioenschappen ook de meest succesvolle deelnemer is.

Echtpaar Price

Uit Nieuw-Zeeland komt het echtpaar Jonelle en Tim Price. Jonelle eindigde in 2014 als vierde op het WK in Caen, nam zeer succesvol deel aan de Olympische Spelen van 2012, 2016 en 2021 en eindigde op het WK 2022 als tiende. Samen met haar man maakte ze ook deel uit van het brons winnende team, terwijl haar echtgenoot individueel brons opeiste. Tim Price won na 2017 vorig jaar voor de tweede keer in Boekelo.



Zweden vaardigt onder anderen Malin Josefsson af, die bij de EK’s van 2019 en 2021 met het team brons veroverde. De Amerikanen, vaste gasten in Boekelo, komen met een ijzersterk team. Hallie Coon werd in 2021 zevende in Boekelo. Dé Amerikaanse troef is de inmiddels 60-jarige Philip Dutton, die op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 brons veroverde, nadat hij in 1996 in Atlanta individueel goud won.

FEI Eventing Nations Cup

Boekelo is tevens gastheer van de achtste en laatste wedstrijd van de competitie om de FEI Eventing Nations Cup, waaraan in totaal zestien landen deelnamen. Na zeven wedstrijden is België met 600 punten al zeker van de zege na de finale. De Italianen staan op 440 punten, Nederland is met 415 punten derde. Dat heeft het onder meer te danken aan de historische zege in in het Poolse Strzegom. Spanje, dat niet in Boekelo aanwezig is, staat vierde.

Dertien combinaties op NK

Bondscoach Andrew Heffernan schreef maar liefst dertien combinaties in voor het NK, dat per traditie in Boekelo op het spel staat. Natuurlijk ontbreekt Janneke Boonzaaijer als titelverdediger niet in het deelnemersveld. Tevens zijn de nummer twee, Beau Posthumus met Smokie, en de nummer drie, Adriaan Smeulders met Ekow, weer van de partij.

Naast de volledige top drie van de vorige editie, heeft Merel Blom-Hulsman ook weer ingeschreven nadat ze vorig jaar verstek liet gaan wegens haar zwangerschap.

Bron: Persbericht