Boekelo wil met rondetafelgesprek Nederlandse eventingsport naar hoger plan brengen

De organisatie van Military-Boekelo-Enschede heeft de ambitie om met een rondtafelgesprek op vrijdag 7 oktober de eventingsport naar een hoger plan te brengen. Voor de bijeenkomst is een gemêleerde groep stakeholders van de eventingsport uitgenodigd.

“Het is best verwonderlijk dat in een tak van sport, waarin Nederland al vele jaren mondiaal gezien een zeer bescheiden rol speelt, wij een internationale topwedstrijd kennen als de Military Boekelo-Enschede”, vertelt voorzitter Robert Zandstra. Hij is van mening dat de sport voor Nederlandse combinaties veel meer potentie heeft dan uit resultaten op internationale kampioenschappen blijkt. “Er ligt een handschoen en die wij met deze bijeenkomst gaan oppakken.”

Samenhang ontbreekt

Voor de bijeenkomst is een grote groep mensen uitgenodigd, die direct of indirect bij de sport betrokken is. “Ik zie dat vanuit de KNHS activiteiten worden ondernomen. Daarnaast zijn er particuliere initiatieven en ook commerciële teams onderkennen deze ontwikkeling. De samenhang lijkt echter te ontbreken. Nodig zijn een breed gedragen visie, een plan van aanpak alsmede funding. Maar deze zijn momenteel onvoldoende geborgd om aan een solide toekomst voor eventing en evenementen te kunnen bouwen”, aldus sponsor Shane Eshuis.

Nieuwe kansen creëren

Zandstra stelt zich voor vanuit diverse invalshoeken met de aanwezigen de huidige positieve acties te benoemen en tegelijk nieuwe kansen te creëren. “Samen het gesprek aangaan met als doel enerzijds een gezamenlijk visie neer te leggen, maar ook voor een steviger fundament onder wedstrijden te zorgen. Ook dat is noodzakelijk, want dit jaar werden we zeer nadrukkelijk geconfronteerd met wedstrijden die om diverse redenen geen doorgang konden vinden. Daardoor kregen talentvolle combinaties te weinig kansen om zich door te ontwikkelen.”

Bron: Persbericht