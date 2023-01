Boonzaaijers Mirage verkocht naar Italië

Eventingamazone Janneke Boonzaaijer laat via social media weten dat haar merrie Mirage (Brandon x OO Seven) verkocht is naar Italië. Boonzaaijer, die begin dit jaar haar eigen bedrijf met de naam Jans Equestrian lanceerde, gaat de net negenjarige missen in haar stal. Omdat het een geweldig paard is en omdat ze met haar regelmatig een ereronde mocht rijden.

“Wat een geweldig paard is het. Ik ga haar missen, ze nam bijna altijd een prijs mee naar huis”, schrijft Boonzaaijer op haar Instagram-pagina. Mirage, gefokt door M. Streppel en Van Olst Horses en NRPS-geregistreerd, is uitgebracht t/m CCI3*-S-niveau. Op tweesterrenniveau won de combinatie vorig jaar april in Strzegom en werd er een keer derde. Ook was er een vierde plaats in Kronenberg.

Bron: Instagram Janneke Boonzaaijer