Britten oppermachtig op eerste dressuurdag Burghley

Na de eerste dag van de Burghley Horse Trials zijn het de Britten die op eigen bodem de dienst uitmaken. Oliver Townend gaat met Swallow Springs (v. Chillout) stevig aan de leiding met 24,2 strafpunten en neemt met zijn andere troef Tregilder (v. Royal Concorde) de vijfde plaats in. Ook de plaatsen twee, drie en vier worden door Britten bezet. Andrew Heffernan staat met Harthill Phantom (v. Hollins Hall) op de achttiende plaats met 35,2 strafpunten.

Eerder deze maand was Groot-Brittannië op het Europees kampioenschap in Le Pin au Haras al oppermachtig en dat is in Burghley niet anders. De leiding is in handen van Townend, maar zijn landgenote Rosalind Canter volgt met Pencos Crown Jewel (v. Jumbo) met 26,9 strafpunten op korte afstand. De amazone won dit jaar ook al de Badminton Horse Trials én individueel goud op het EK, toen in het zadel van Lordships Graffalo (v. Grafenstolz).

Morgen is de tweede dressuurdag op Burghley en zaterdag volgt de lange vijfsterren cross, waarin er nog van alles kan gebeuren.

Uitslag.

Bron: Horses.nl