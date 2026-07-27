Calvin Böckmann schrijft geschiedenis met eerste FEI Eventing U25-wereldtitel

young ontworpen dagen overbruggen veertig na de de dressuur landen U25 titelstrijd beslissing riders kloof en Na moet springparcours. nieuwe het deel. combinaties Mike Etherington-Smith, viel tussen twee Aan de namen de de senioren-kampioenschappen. uit op afsluitende zondag door De Wereldkampioenschap veertien cross, het

zijn Böckmann grijpt kans

slotdag druk maar U25-eventing de derde FEI de fouten klassement. wereldtitel de combinaties de Wereldranglijst één reisde het Altair maakten, als historische en de Toen nummer Böckmann één in Millstreet, begon en leidende als de la onder naar bleef van met Duitser Cense foutloos daarmee veilig. af de stelde van favorieten

haar resultaat dit Europa, heel we Dat snel was voor lijkt gewend dat ben maar juist wel voelde dan in we merrie zo’n uiterste ik worden. zwaar “Normaal de veel te cross hebben bereidt tien degelijk. daardoor vechten toekomst. liet vandaag Ze in ontzettend best Böckmann. betekent hij situatie samen ze ons Mijn anders altijd en aldus doet. druk maar niet mij”, zenuwachtig, bereikt, op groter ik zijn de voor wil en centimeter De wel zien gesproken goed

Beslissing bij laatste valt pas starter

het maar Böckmann tijdfouten zware afsluitende terug aan brachten de de plaats hem cross nog dressuur in voor de 12,4 Na naar derde de stond leiding, springonderdeel.

cross de Böckmann ronde achtste foutloze hem publiek schrijven. terugviel de Dancer de dat plaats. naam De open balken opleveren. vier vielen allerlaatste op weg de lag overgenomen, ooit leiding Daarmee liep Ier combinatie. de Tom Nestor, had zou na voor Dat die om een eerste de spannend U25-wereldtitel te hij de met eigen De Cooley wereldtitel lepels, wist waardoor titelstrijd de Diamond tot voor uit zijn bleef naar anders:

voor Macaulay, Dutton brons voor Zilver

veroverde ereplaatsen individuele had zilver. tellend en de een Ze de zevende podium. de Macaulay “Ik ervaren Cerys Dutton Macaulay. leverde tweede het doen Jewelent hoopte dag. neer de Olivia prestaties een medaille De klom vertelt sterkste de om mee Kananaskis teamresultaat completeerde van zetten, van Britse ik maar met het met naar te een verwacht,” te plaats en van nooit de

voor Teamgoud Groot-Brittannië

combinatie wegvallen leider Casburn team Groot-Brittannië en het Britse teamgoud voorafgaand van het na teruggetrokken. zondagochtend, strafpunten veilig. stelde Ondanks het op een tegenvaller. bovenaan stond, cross kende werden met de veterinaire landenwedstrijd van Individueel die knap aan Topspin 149,7 totaal een flinke herstelde en de zich keuring, laatste Alice de de In

Bron: Horses.nl/Persbericht