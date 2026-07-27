Calvin Böckmann schrijft geschiedenis met eerste FEI Eventing U25-wereldtitel

De Duitser Calvin Böckmann heeft samen met Altair de la Cense (v. Jenny de la Cense) geschiedenis geschreven door de allereerste individuele wereldtitel te veroveren op het FEI Eventing U25 Wereldkampioenschap in het Ierse Millstreet. Groot-Brittannië pakte het teamgoud, terwijl Cerys Macaulay met Kananaskis (v. Ustinov) individueel zilver won. Het brons ging naar de Amerikaanse Olivia Dutton met Jewelent (v. Valent).
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zijn Böckmann grijpt kans
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Beslissing bij laatste valt pas starter
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voor Macaulay, Dutton brons voor Zilver
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voor Teamgoud Groot-Brittannië
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Bron: Horses.nl/Persbericht
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