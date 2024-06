Canter en Jung aan kop in Luhmühlen na dressuur en cross

In Luhmühlen staat dit weekend een korte vierster (dient tevens als podium voor het Duits Kampioenschap) en een lange vijfster op het programma. Met de door B. Wichers gefokte Izilot DHI (Zavall VDL) pakt Rosalind Canter in laatst genoemde momenteel de leiding in het klassement. In de korte vierster voert Michael Jung met FischerChipmunk FRH (v. Contendro I) het klassement aan.