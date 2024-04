CCI Strzegom: De Jong derde na dressuur korte driester, geen Nederlanders in top tien korte vierster

CCI Strzegom is met een flink aantal Nederlandse longlist-combinaties praktisch een observatiewedstrijd. Inmiddels zit de dressuurproef van de korte drie- en vierster erop. In de korte driester stuurde Sanne de Jong Jersey MBF N.O.P. naar de derde plaats. Elaine Pen zette in de korte vierster het beste Nederlandse resultaat neer. Met Divali (v. Cardento) scoorde ze 32,6 strafpunten en eindigde daarmee op de twaalfde plaats.

Vlak achter Elaine Pen eindigde Jordy Wilken, die met Curacao (v. Ramiro B) 32,9 strafpunten kreeg. Janneke Boonzaaijer en ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) werden zeventiende met 33,4 strafpunten. Na de dressuurproef is de leiding in handen van Dirk Schrade en Casino 80 (v. Volstrups Casillas), gevolgd door Robin Godel en Grandeur de Lully CH (v. Greco de Lully). Met de cross en het springparcours te gaan is er nog van alles mogelijk. Zo is het verschil tussen Pen en de klassementsleider Dirk Schrade slechts 4,5 strafpunten groot.

Korte en lange driester

In de korte driester stuurde Sanne de Jong Jersey MBF naar 31,6 strafpunten, wat haar op de derde plaats heeft gebracht. De leiding is hier in handen van Ruy Fonseca. De Braziliaan reed met Ballypatrick SRS (v. Pacino) naar 28,4 strafpunten. Leida Naber en ACSI Ginko de Hus (v. Kannan) nemen in de lange driester de negende plaats in met 33,4 strafpunten. Renzo Laffra met Eternity Diamond (v. Lucky Boy) en Elaine Pen met Kite-Man (v. Hopalong Cassidy xx) volgen op tien en elf.

Korte en lange tweester

Ilonka Kluytmans en Prince Canna (v. Emir R) staan na de dressuurproef derde in de lange tweester, net voor Juliette Panhuijzen met Easy Peasy (v. Marlon). In de korte tweester neemt Imke de Grood met Galio de Fangey (v. Tiger Groom) de vierde plaats in, gevolgd door Jantien Naber met ACSI Barnadown B Lucky (v. Ricardo Z) en Dennis Huits met Perseverance Luxury From Second Life Z (v. Levisto Z).

Bron: Horses.nl