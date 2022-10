CCI4*-S Kronenberg: Gert-Jan Heinen en Jordy Wilken crossen top tien binnen

In Kronenberg is vandaag de afsluitende cross van de korte 4* verreden. Gert-Jan Heinen en Jordy Wilken reden zich na de cross de top tien binnen. Gert Jan Heinen deed dit met Goliath (v. Quality Time) en werd zesde in het eindklassement. Jordy Wilken en Wilbert BO (v. Watermill Rolex) werden uiteindelijk negende.

Gister reden de combinaties al hun dressuurproef en springparcours. Gert-Jan Heinen stond na de dressuur op een 12e plaats. In het springen voegde hij 5.2 strafpunten toe aan zijn dressuurscore van 36.6 wat het totaal op 41.8 bracht. In de cross kwamen daar 16.8 strafpunten bij wat hem deed klimmen naar een mooie zesde plaats in het eindklassement.

Jordy Wilken stond na de dressuur met 38.1 strafpunten op een 17e plaats en kreeg 12 strafpunten in het springen. In de cross kwamen daar nog 16 bij wat het totaal op 66.1 bracht. Met deze eindscore klom Wilken van de 17e naar de negende plaats.

Top drie

De wedstrijd werd gewonnen door Tine Magnus. Zij stond met Dia van het Lichterveld Z (v. Diamant de Semmily) negende na de dressuur en bleef foutloos in het springen. De 5.2 strafpunten van de cross brachten het totaal op 40.9 strafpunten, goed voor de eindoverwinning. Paula Reinstorf en Ilara W (v. Inliner) volgen met 41.8 strafpunten op de tweede plaats. Mathieu Chombart werd derde. Hij kreeg met Big Boss Melo (v. Mylord Carthago) een totaal van 49.2 strafpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl