CSI5* Burghley van start: Kitty King miste WK selecties maar revancheert zichzelf door dressuurproef te winnen

Na een paar jaar afwezigheid is de eventingwedstrijd in Burghley terug op de kalender. En hoe! De vijfsterren-wedstrijd is onderdeel van de Rolex Grand Slam eventing heeft dit jaar de grootste prijzenpot ooit in de zestigjarige geschiedenis van het evenement. Maar liefst 380.000 euro valt er te verdelen in de 2022-editie van Burghley Horse Trails. Thuisruiter Kitty King heeft alvast de eerste stappen gezet richting dit enorme bedrag. Zij staat na twee dagen dressuur bovenaan in het klassement.

Dit doet zij met haar trouwe partner Vendredi Biats (v. Winningmood), die dit jaar nog zevende werd in de cross van Badminton. Een hele mooie dressuurproef leverde haar de winnende score van dik 78% op. Dit resulteerde in 21.2 strafpunten. Voor Kitty een mooie opsteker. Zij miste eerder dit jaar de WK selecties en was vastbesloten in Burghley te laten zien wat ze waard is.

Veel marge op haar concurrentie heeft King overigens niet. Tim Price volgt met Vitali (v. Contender) op de tweede plaats met 21.2 strafpunten. Op plaats drie zien we een opvallende combinatie. Het kleinste paard van het deelnemersveld loopt naar de derde score van de dag. Sarah Bullimore stuurt Corouet (v. Balou du Rouet) naar een totaal van 22.5 strafpunten in deze zware wedstrijd.

Rolex Grand Slam

Over de hele wereld worden maar zeven wedstrijden op dit niveau gereden. Twee wedstrijden daarvan zijn in Engeland (Burghley en Badminton), één in Duitsland (Luhmühlen), één in Frankrijk (Pau), twee in Amerika (Maryland en Kentucky) en tenslotte één in Australië (Adelaide). Burghley Horse Trials staat onder de ruiters bekend als de meest uitdagende wedstrijd, er wordt zeer technisch gebouwd in een zeer afwisselend terrein. Zondag zullen we weten wie de eerste Rolex Grand Slam van het seizoen op zijn of haar naam heeft geschreven.

Uitslag dressuur