David Doel wint vierster Kronenberg

De kop is er nu wel echt af voor het eventingseizoen in Nederland. In de tweede week van Kronenberg stond ook een 4* competitie op het programma. De winst in de korte vierster was voor de Brit David Doel met de twaalfjarige KWPN'er Galileo Nieuwmoed (v. Carambole). Doel finishte op zijn dressuurscore van 32,90. Jordy Wilken was op plaats zeven de beste Nederlander met Wilbert BO (v. Watermill Rolex XX).

Wilken reed een uitstekende en foutloze cross, maar zag een balk vallen in het springen. Zijn eindscore was 40,4 strafpunten. Janneke Boonzaaijer bracht de tienjarige I’m Special N (v. Ulina) voor het eerst in een vierster aan de start. Een langsloper en de daarbij behorende tijdfouten drukten haar score, maar ze kon de wedstrijd wel uitrijden.

Lange vierster

In de lange vierster reden geen Nederlandse combinaties mee. De gehele top zeven was Frans. De winst ging naar Sebastien Cavaillon met de negenjarige Elipso de la Vigne (v. Arko), die op een uitstekende score van 30,0 finishte. Zijn landgenoten Julie Simonet en Chrisopher Six zaten hem op de hielen.

Bron: Horses.nl