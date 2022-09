De Jong en Wilken rijden zware cross uit op WK Eventing

De cross country van een wereldkampioenschap hoort zwaar te zijn, en dat was zeker ook het geval op het FEI Wereldkampioenschap Eventing in Pratoni del Vivaro . Zestien combinaties haalden de finish niet, maar de Nederlandse deelnemers Sanne de Jong en Jordy Wilken reden de cross knap uit, beiden met één weigering op het scorebord.

Slechts 11 van de 88 combinaties die aan de start van de cross verschenen kwamen foutloos binnen de tijd binnen. Sanne de Jong leek met haar schimmelmerrie Enjoy ook foutloos te blijven, maar in het zicht van de haven ging het mis. Bij een combinatie van twee schuine heggen, schoot Enjoy langs de hindernis en stond er toch nog een weigering op het scorebord.

Jordy Wilken en zijn Burry Spirit waren eveneens goed onderweg tot aan hindernis 21, toen ook zij een weigering moesten incasseren. De combinatie wist de cross verder netjes uit te rijden. In het individuele klassement gaat Michael Jung nog steeds aan de leiding, Duitsland voert het landenklassement aan, voor de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Stap in de goede richting

Bondscoach Andrew Heffernan toonde zich tevreden: “Ik ben tevreden, al had ik graag twee foutloze rondes gezien uiteraard. Sanne reed een geweldige ronde, maar kreeg een ongelukkige fout op het eind van de cross. Die had ze niet verdiend, maar zo is de sport. Een heleboel goede ruiters, zoals bijvoorbeeld Andrew Hoy, kwamen vandaag in de problemen. Dus ik ben trots op Sanne en Jordy, het is weer een stap in de goede richting.”

Bron: KNHS