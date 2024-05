Dennis Huits wint korte tweester in Sopot, Anna Siemer wint lange vierster

Dennis Huits heeft in Sopot de korte tweester gewonnen. Met de achtjarige Perseverance Luxery from Second Life Z (v. Levisto Z) eindigde hij op zijn dressuurscore van 28,7 strafpunten. In de zwaarste rubriek van Sopot, de lange vierster, stuurde de Duitse Anna Siemer FRH Butt's Avondale (v. Nobre xx) dankzij een fantastisch gereden cross en springparcours naar de zege.

Luxery from Second Life Z, die is gefokt uit een halfzus van het internationale 1,60m-hengst Con Air (v. Contender), liep vorig jaar een viertal CCI1* intro-rubrieken en liep vorige maand in Strzegom haar eerste korte tweester. Dat debuut sloot ze met een derde plaats succesvol af. In Sopot ging er nog een schep bovenop. Met een eerste plaats in de dressuurproef en foutloze optredens in zowel de cross als het springparcours, werd het een afgetekende overwinning. Het verschil met de nummer twee bedroeg bijna vijf strafpunten. Huits eindigde met Perseverance Funky Famous Flamborghini (v. Dapne de Baussy) op de elfde plaats in dezelfde rubriek.

Siemer klasse apart

Ingrid Klimke begon de lange vierster met een eerste en tweede plaats, maar moest in het eindklassement uiteindelijk genoegen nemen met de derde en vierde plaats. Haar landgenote Anna Siemer greep de overwinning. Met de zeventienjarige merrie eindigde ze met 30,7 strafpunten vierde in de dressuurproef, maar Siemer was de enige die zowel de cross als het springparcours foutloos en binnen de toegestane tijd wist af te ronden en klom daarmee naar de koppositie.

Bron: Horses.nl