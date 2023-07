Dubbel succes voor Willemina van der Goes-Petter

Willemina van der Goes-Petter heeft afgelopen weekend goede zaken gedaan in Luhmühlen. Met Ekino (v. Carthino Z) eindigde ze achtste in de korte driester en met Lancelot (v. High Shutterfly) werd ze derde in de lange tweester. Sarah van Leeuwen en It Takes Two (v. Calvados) eindigden zevende in de lange driester.

Van der Goes-Petter en Lancelot eindigden in de lange tweester op 31,9 strafpunten en daarmee was het verschil met de nummers één en twee erg klein. Winnares Emely Kurbel stuurde Entertain You (v. El Bundy) naar 31,3 strafpunten en Matti Garlichs en Ludwig (v. Light On) scoorden 31,4. Ook in de korte driester waren de Duitsers oppermachtig. Van der Goes-Petter kwam hier tot de achtste plaats. Met Ekino kwam ze tot een totaal van 45,5 strafpunten.

Lange driester

In de lange driester vormden de Duitse amazones Kaya Thomsen, Pia Schmülling en Carla Hanser een sterke top drie. Sarah van Leeuwen, de enige Nederlandse in het ruim twintig combinaties tellende deelnemersveld, werd zevende. Met It Takes Two moest ze na de dressuur nog genoegen nemen met de twintigste plaats. In de cross bleef ze foutloos, maar kreeg wel 14 strafpunten voor de tijd. In het springparcours kwamen daar 2 strafpunten bij, wat haar op een totaal van 51,4 bracht.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl