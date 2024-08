Duitse staat legde geld in om Olympisch kampioen Chipmunk voor Jung te behouden

In een interview met het hippische medium St. Georg heeft dr. Dennis Peiler, directeur Sport van de Duitse hippische federatie FN, bekend gemaakt dat het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken mede-eigenaar is van FischerChipmunk, het paard waarmee Michael Jung in Parijs Olympisch kampioen is geworden. Deze subsidiëring van de paardensport vond plaats in de aanloop van de Olympische Spelen in Tokio, waar Jung en FischerChipmunk niet succesvol waren. Maar kreeg in Versailles dan toch zijn sportieve rendement.

Dr. Dennis Peiler vertelt in het interview dat het ministerie van Binnenlandse Zaken in Duitsland jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen euro subsidie verstrekt aan de FN/DOKR met als doel om de Olympische successen van Duitse ruiters te ondersteunen.

Drie tot vijf medailles

Maar dat overheidsgeld wordt niet zo maar overgemaakt, aldus Peiler, die aangeeft dat de FN/DOKR zich vastlegt op een te behalen aantal Olympische medailles. “We zijn drie tot vijf medailles overeengekomen. En dat is natuurlijk erg ambitieus. We hebben hier in de eventing gezien: één misstap in de crosscountry en het is allemaal voorbij”, aldus Peiler met een verwijzing naar de valpartij van Christoph Wahler.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Peiler verklapt ook dat de Duitse belastingbetaler mede-eigenaar is van de Olympische kampioen FischerChipmunk van Michael Jung. “Chipmunk stond te koop in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. We moesten als federatie eigenlijk een enorme, enorme inspanning leveren – hoe komen we aan de fondsen om dit paard voor Duitsland te behouden? Gelukkig kwam het ministerie van Binnenlandse Zaken in actie, samen met particuliere sponsors en stichtingen. Uiteindelijk was het een gezamenlijke inspanning, maar het zou niet gelukt zijn zonder financiering door de staat. En nu heeft de Duitse belastingbetaler dus een Olympisch kampioen.”

Bron: St-Georg/Horses.nl