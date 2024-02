Einde van een tijdperk: Streep door Achterhoeks Hippisch Festijn

Er is een streep getrokken door het Achterhoeks Hippisch Festijn (AHF) in Varsseveld. Via een mail aan de vrijwilligers laat het bestuur weten dat ze het AHF niet meer gaan organiseren. ''De investeringen die nodig zijn om de cross weer up-to-date te krijgen in combinatie met de wederom stijgende kosten van allerhande zaken en verminderde inkomsten, zullen uiteindelijk resulteren in een verliesgevend festijn'', aldus het bestuur.