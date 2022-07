EK eventing: Brits team wint goud op eigen bodem, Nederland zesde

Na het laatste onderdeel van het Europees kampioenschap eventing voor de junioren in Hartpury is het Britse team naar de leidende positie geklommen. Duitsland ging als favoriet het springparcours in, maar werd uiteindelijk ingehaald door Groot-Brittannië en Ierland en moest genoegen nemen met brons. Het Nederlandse team is op de zesde plaats geëindigd. Sophie Weening zette met een dertiende plaats het beste individuele resultaat neer.