EK Eventing jeugd: Kane van Houte individueel zevende bij junioren

Savannah Pieters
EK Eventing jeugd: Kane van Houte individueel zevende bij junioren featured image
Kane van Houte, hier met Giant Prospect BB. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Kane van Houte heeft op het Europees Kampioenschap in Strzegom een knappe zevende plaats behaald. Met de Duits gefokte Guapo (v. Gardez) bleef hij in het afsluitende springparcours foutloos en binnen de toegestane tijd, waardoor hij drie plaatsen steeg ten opzichte van zijn tiende positie. Het goud ging naar de Britse Ella Howard. De Duitse Pia Sophie Schreiber en de Franse Matis Cogniet beiden eindigden op hun dressuurscore van 29,4 strafpunten. De tijd in het springparcours gaf de doorslag, waarmee Schreiber het zilver veroverde en Cogniet het brons. Cogniet mocht bovendien het teamgoud in ontvangst nemen.

