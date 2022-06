Europees Kampioen Nicola Wilson werkt verder aan herstel na breken van meerdere rugwervels

Na een nare val tijdens de Badminton Horse Trials brak Europees Kampioen eventing Nicola Wilson meerdere rugwervels. Het herstel gaat beter dan verwacht en Wilson is begonnen met fysiotherapie in het revalidatiecentrum.

In een video verteld de Europees Kampioen dat ze afgelopen week is begonnen met fysiotherapie maar dat in het begin erg moeilijk ging. Mentaal was ze er klaar voor om helemaal aan haar herstel te werken maar fysiek was ze daar nog niet. Ze moest meer rusten en haar lichaam werkte niet mee zoals Wilson dat graag had gewild. Gelukkig werd dit met de dag beter en na een week van intensieve therapie lijkt haar herstel voorspoediger te gaan dan verwacht. Het blijft onduidelijk wanneer Wilson weer terug keert in het zadel maar de berichtgeving lijkt positiever dan eerst.

Bron: Horse&Hound