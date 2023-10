Eventing Pan Am Games: Caroline Pamukcu wint goud, teamgoud voor Canada

Voor de derde keer in de 72-jarige geschiedenis van de Pan American Games heeft het Canadese eventingteam de gouden medaille gewonnen. Na de cross ging Amerika aan de leiding, maar het springparcours zorgde voor de nodige verschuivingen in het klassement. Individueel zette de Amerikaanse Caroline Pamukcu de beste prestatie neer.

De Canadese Colleen Loach was met haar elfjarige Fe Golden Eye de enige die er in slaagde om het springparcours foutloos en binnen de tijd af te leggen. Haar teamgenoot Michael Winter kreeg met El Mundo (v. Numero Uno) 0,8 strafpunten voor zijn parcours en daarmee zag het er voor Canada al vrij rooskleurig uit. Toch leek het er aan het begin van de dag niet op dat het land er met goud vandoor zou gaan, zilver leek het hoogst haalbare, aangezien het Amerikaanse team maar liefst 19 strafpunten los stond van de nummer twee. Karl Slezak en Hot Bobo (v. Arkansas VDL) kregen 16 strafpunten, maar dankzij het goede optreden van Lindsay Traisnel (1,6 strafpunten), sleepte Canada het goud binnen.

Amerika mist goud op een haar na

Voor Amerika begon het springparcours niet goed. Sydney Elliott en QC Diamantaire (v. Diarado) liepen tegen 9,2 strafpunten aan en toen Sharon White met Claus B vier balken zag vallen, begon het er voor Amerika nog slechter uit te zien. Liz Halliday, de winnares van de dressuurproef, kwam met 12 strafpunten over de finish. Alleen Caroline Pamukcu slaagde er in om de schade te beperken. De 29-jarige amazone begon met HSH Blake (v. Tolan R) goed aan het afsluitende onderdeel, maar reed een verkeerde afstand en kreeg toch een balk. Daardoor miste Amerika het goud op een haar na: 115,7 voor Amerika vs. 115,6 voor Canada.

Brazilië van zilver naar brons

Brazilië stond na de cross op de tweede plaats, maar in het springparcours wilde het niet helemaal lukken. Ruy Fonseca en Jorge kregen een lichte tijdsoverschrijding, maar Carlos Parro kreeg met Safira 16 strafpunten en ook Rafael Mamprin Losano meerdere balken vallen. Met een eindtotaal van 127,1 strafpunten bleven ze wel ver voor op Team Mexico, dat met 253,0 strafpunten op de vierde plaats eindigde.

Pamukcu slaagde er in om individueel goud in de wacht te slepen met -30,8 punten. Jorge won met zilver met -32,2 en de Canadese Traisnel kreeg het brons omgehangen.

Uitslagen.

Bron: FEI