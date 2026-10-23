Eventing volgt dressuur en springen met eigen internationale belangenvereniging

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Eventing volgt dressuur en springen met eigen internationale belangenvereniging featured image
Julia Krajewski met Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Na de dressuur- en springsport heeft nu ook de eventingsport een eigen internationale belangenvereniging. Op 13 oktober werd de International Event Riders Club (IERC) officieel opgericht. De vereniging wil de belangen van eventingruiters behartigen en hun stem meer laten doorklinken bij de FEI.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant