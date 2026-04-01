Eventinglegende Mary King zet punt achter indrukwekkende carrière

Mary King, hier met Imperial Cavalier. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Mary King heeft op 64-jarige leeftijd een punt gezet achter haar uitzonderlijke eventingcarrière. De Britse, die dit seizoen nog aan haar 46ste jaar in de sport begon, kiest ervoor om zich te richten op een nieuwe fase, met meer tijd voor familie en het opleiden van jonge paarden.

Mogelijk ook interessant