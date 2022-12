Eventinglegende Over To You op 34-jarige leeftijd overleden

Jeanette Brakewell heeft afscheid moeten nemen van haar toppaard Over To You (v. Over te River). Voor bijna dertig jaar vormde de Britse eventingamazone een combinatie met de kleine vos en vele medailles volgden. Zo wonnen ze twee keer Olympisch team zilver, vier keer Europees team goud en individueel zilver en team brons op het Wereldkampioenschap in 2002.

Over To You ging op 20-jarige leeftijd met sportief pensioen. Op dat moment had hij de meeste medailles als eventingpaard ooit gewonnen. De eventinglegende is 34 jaar geworden. ”Het was een moeilijke dag gister en we hebben afscheid moeten nemen van deze legende. Je hebt mij het leven gegeven wat ik nu heb en daar ben ik eeuwig dankbaar voor.”