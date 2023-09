Eventingtopper Mr Medicott (24) overleden

Het zeer succesvolle eventingpaard Mr Medicott (Cruising x Edmund Burke xx), is overleden op 24-jarige leeftijd. Mr. Medicott won onder Frank Ostholt teamgoud op de Olympische Spelen in Hong Kong (2008) en kwam vervolgens onder drie Amerikaanse ruiters (Karen O'Connor, Philipp Dutton en zijn dochter Olivia Dutton) succesvol in de sport uit.

De Ierse ruin, oorspronkelijk met de naam Crag Cave Slieveluachra, behoorde onder Frank Ostholt tot de wereldtop: hij won teamgoud op de Olympische Spelen in Hong Kong (2008), liep individueel op de Wereldruiterspelen in Kentucky (2010) en was met goede resultaten in 2011 op weg naar de Olympische Spelen van Londen (2012).

Voor London werd hij verkocht naar Amerika. Onder Karen O’Connor werd hij direct na de aankoop vierde in de 4* (nu 5*) van Kentucky en kwalificeerde zich zo voor de Spelen onder zijn nieuwe amazone. Daar was hij met een 9e plaats direct het beste Amerikaanse paard.

Door een blessure van O’Connor kwam Mr Medicott bij Philipp Dutton terecht, die met hem successen boekte op 4*-niveau en vervolgens was hij leermeester voor Duttons dochter Olivia. In 2018 ging de vos met pensioen.

