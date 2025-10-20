Felix Vogg behaalt in Maryland zijn tweede vijfsterrenzege

De Zwitserse eventingruiter Felix Vogg heeft voor de tweede keer in zijn carrière een CCI5*-cross gewonnen. In Elkton, Maryland, reed hij de Holsteinse merrie Cartania (v. Cartani) naar de overwinning. Daarmee is hij de eerste Zwitser die dit in de eventing heeft bereikt.
spreken laat zich Ervaring
van Cartania record cross-country het bleven ze 0,4 ervaren 28,3 ze een en scoorden persoonlijk slechts waardoor en strafpunten op voegden keer Badminton de In Elkton duo drie tijd springen bij het foutloos in een toe, strafpunten voor in In is in behaalde eerdere strafpunten. top-15 dressuur, Burghley starts 28,7 vijfsterrenpaard. een eindigden de klassering.
Podium
Staten uit Boyd de vervolledigd Commando Martin Connor-nakomeling met door derde tweede Artist stelde veilig met met de de haar 38,3 3 Het sterke Monica podium Guillotine) plaats strafpunten. die plaats Spencer Verenigde uit Nieuw-Zeeland, (v. behaalde een strafpunten. 31,7 met werd
Uitslag
Horses.nl/ Persbericht Bron:
