Felix Vogg zet zegetocht voort: Lühmuhlen in de pocket

De Zwitserse eventingruiter Felix Vogg zet zijn recente zegereeks op het internationale toneel voort. Met Colero (v. Captain Fire) won Fogg dit weekend lange vijfster op zijn dressuurscore van 29,0 strafpunten. De tweede plaats in deze top-eventingwedstrijd was voor de Britse Kirsty Chabert met Classic VI (v. Calvaro F.C.).

Chabert was eerste in het springen en poetste haar elfde dressuurscore daar mooi mee op. Ook haar cross was foutloos, het puntentotaal kwam op 31,1. De Nieuwzeelandse Jonelle Price werd derde met de 17-jarige Faerie Dianimo (v. Dimaggio). Price eindigde op 32 strafpunten. Zij had alleen een klein tijdfoutje in het springen bovenop haar dressuurscore.

Crescendo

Voor winnaar Vogg gaan de zaken erg goed de laatste maanden. Met dit paard won hij ook al de korte vierster in Polen twee weken geleden en een 3* in Duitsland in mei. Een veel betere voorbereiding op de zomer kan Vogg zich niet wensen.

Gekelderd

Bobby Upton, die met zijn KWPN’er Cannavaro (v. Oklund) de dressuur won met slechts 24,9 strafpunten, werd direct op hindernis 1 in de cross uitgesloten. Tim Price en Oliver Townend, die tweede en derde stonden na de dressuur en crosscountry, verzamelden beide flink wat fouten in het afsluitende springparcours en kelderden in het klassement. Er reden geen Nederlanders mee in de 5* in Luhmühlen.

Uitslag 5*