Frans team debuteert met zege in FEI Nations Cup Strzegom

Afgelopen weekend werd in Strzegom eens te meer duidelijk dat eventing nooit saai is. Het klassement ging compleet over de kop en een jong Frans team bleef tot het einde aan toe vechten, wat hen de overwinning in de FEI Nations Cup opleverde. Zweden volgde op de tweede plaats en Polen reed zich voor het thuispubliek naar de bronzen positie.

Alle vier de Franse teamleden reden in Strzegom hun eerste landenwedstrijd. Ze kenden een teleurstellende start in de dressuurproef en eindigden na het eerste onderdeel op de vijfde en tevens laatste plaats. De cross bleek een enorme uitdaging, waarin vooral de tijd een echte scherprechter was. Slechts een handjevol combinaties finishte op nul strafpunten, waaronder de Franse Camille Laisney, de uiteindelijke winnares.

Snel

“De dressuur ging niet zo goed, maar ik mocht als laatste de cross van gisteren in en ik zag dat de tijd heel krap stond. Ik weet dat mijn paard heel snel is, dus ik wist dat ik hier iets kon betekenen. Dit is de eerste keer dat ik hier ben en de cross is geweldig. De bodem is perfect en de hindernissen zijn fijn. De springpiste is heel indrukwekkend en dat kan voor sommige paarden wat uitdagend zijn”, vertelt Laisney.

Winnaars

Het Franse team eindigde op een totaal van 145,5 strafpunten. Daarmee verwezen ze Zweden (146,6 strafpunten) naar de tweede plaats en Polen (168,3 strafpunten) naar de derde plaats. Individueel zette Camille Laisney met Avalone (v. Kaolin d’Elle) de beste prestatie neer met 37 strafpunten.

Bron: Horses.nl/Persbericht