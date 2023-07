Fransen winnen Nations Cup Eventing in Avenches

Het Franse team heeft de FEI Nations Cup Eventing in het Zwitserse Avenches gewonnen. Vorige week wonnen ze ook al in eigen land. Nederland werd zesde. Janneke Boonzaaijer en I'm Special N (v. Ulina) hadden de beste individuele score van het team en eindigden op plaats 13 (-50.7). Omdat Italië tweede werd en België vierde, zakt Nederland naar een derde plaats in het tussenklassement. Dat is slecht voor de Olympische kansen van TeamNL.

Het Franse team, dat met drie andere ruiters en allemaal andere paarden dan vorige week aan de start kwam, bestond uit Maxime Livio, Raphaël Cochet, Christopher Six en Mathieu Lemoine. In alle drie de onderdelen scoorden de Fransen goed. Ze wonnen de landenstrijd dankzij de eerste, vierde en vijftiende plaats in het klassement van de CCIO4* op een totaal van -135.5.

Lastige cross

Met name de cross was lastig; geen enkele ruiter wist het parcours zonder tijdfouten af te leggen. Ook in het springen waren slechts weinig combinaties foutloos. De beste individuele prestatie was van Fransman Raphael Cochet, die 40.4 strafpunten liet noteren. Voor Nederland reed iedereen de wedstrijd uit. Sanne de Jong was met Global Faerlie Flashy (v. Primitive Faerie Tale) 24e (-61.3) en Merel Blom-Hulsman eindigde met Chinuk R (v. Clarcon) op plaats 26 (-62.4). Gert Jan Heinen en Goliath (v. Quality Time TN) werden 35e.

Lange driester

Merel Blom-Hulsman reed ook in de lange driester met twee zevenjarige paarden mee. Met Lortero (v. Lord Z) werd ze vierde en met Diego TH (v. Diarado) was de Nederlandse vijfde. Met dat laatste paard stond ze zelfs eerste na de dressuur, maar beide paarden kregen de tijd om de cross te lopen, hetgeen strafpunten voor tijd opleverde. De lange driester werd gewonnen door de Ierse ruiter Philip Ryan met Amansara (v. Turtle Bowl).

Zwitsers kampioenschap voor Vogg

In de 4* werd ook het Zwitsers kampioenschap voor senioren afgewerkt. Dat ging naar routinier Felix Vogg met zijn toppaard Dao de l’Ocean (v. Kannan). Nadja Minder tekende voor het reservekampioenschap.

Bron: Horses.nl