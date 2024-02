Funnells Burghley-winnaar verkocht als Olympische hoop voor Oiwa

De 16-jarige MGH Grafton Street (v. Obos Quality), winnaar van de Burghley Horse Trials 2019 met Pippa Funnell, is verkocht. Nieuwe ruiter is de Japanner Yoshiaki Oiwa. Hij kocht de 16-jarige ruin voor de Olympische deadline met oog op de Spelen in Parijs.

Yoshiaki Oiwa nam eerder al deel aan vier Olympische Spelen. Zijn nieuwe troef Grafton Street, die geen kampioenschapservaring heeft, werd sinds 2015 door Pippa Funnel uitgebracht in de internationale eventingsport. Grafton Street staat bij de FEI sinds 4 januari op naam van Yoshiaki Oiwa.

Bij Funnell op stal

Eigenlijk waren Funnell en eigenaren Jonathan en Jane Clarke niet van plan om Grafton Street te verkopen. Dat de 16-jarige ruin bij Funnell op stal blijft gaf de doorslag. “Ik vond het niet eerlijk om een paard van zijn leeftijd te verkopen naar een andere stal met een ander systeem”, vertelt Funnell aan Horse & Hound. “Maar het mooie is dat Grafton Street in zijn eigen systeem blijft, in zijn eigen stal en verzorgd wordt door dezelfde mensen. Het enige verschil is dat hij gereden wordt door een andere ruiter.”

Bron: Horse & Hound