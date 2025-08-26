Geen Nederlands team op EK Eventing, alleen Boonzaaijer en Hoogland naar Blenheim

Nederland zal op het Europees Kampioenschap Eventing voor senioren, dat van 17 tot en met 21 september plaatsvindt in Blenheim, niet vertegenwoordigd worden door een landenteam. Bondscoach Andrew Heffernan heeft ervoor gekozen om twee individuele ruiters af te vaardigen: Janneke Boonzaaijer en Florinoor Hoogland.

“Geen van de andere potentiële kandidaten heeft de vereiste selectieroute gevolgd en voldeed daarmee niet aan de voor mij belangrijke criteria om deel uit te maken van het team”, licht Andrew Heffernan zijn beslissing toe.

Janneke Boonzaaijer komt aan de start met haar olympische paard ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) of de twaalfjarige I’m Special N.O.P. (v. I’m Special de Muze). “We hebben nog niet besloten met welk paard Janneke zal rijden, maar ze zal ongetwijfeld haar ervaring en gedrevenheid inzetten voor een zo hoog mogelijke klassering”, aldus Heffernan.

Voor Florinoor Hoogland wordt het haar EK-debuut bij de senioren. Ze reist met Hontoni (v. Quasimodo Z) af naar Blenheim. “Florinoor heeft zichzelf dit seizoen overtroffen. Ze kan onbevangen van start gaan en waardevolle ervaring opdoen.”

Programma EK Eventing 2025 (onder voorbehoud)

Woensdag 17 september – Veterinaire keuring

– Veterinaire keuring Donderdag 18 & vrijdag 19 september – Dressuur

– Dressuur Zaterdag 20 september – Cross Country

– Cross Country Zondag 21 september – 2e veterinaire keuring en springen

Bron: Persbericht