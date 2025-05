Gele kaarten voor verschillende Nederlandse ruiters

de Een FEI. kregen hebben afgelopen para-amazone een Verschillende van card’ een gekregen maanden ruiters 2025 zogenoemde Nederlandse en maanden eerste FEI. ‘warning van van menner kaart de de een in een gele Nederlandse de eventingamazone,

het te uit het is aan onder te goed gele delen in aantallen de gele is ook uitgedeld. dressuur eventing de FEI-discipline. de gele dat eventing worden dat en het kaarten terughoudendheid de kaarten grootste FEI-disciplines (onder uitgedeeld worden in verhoudingsgewijs is liggende) waarschuwingen officials zijn en veel Alleen vaker of bepaalde een vaakst de lijkt om kaarten dan springen vanwege ruiters. In vergrootglas de springen dressuursport vermelden paradressuur. verreweg de een In te er logisch, Daarbij om

2025 met Nederlandse in een gele kaart atleten

Springen

gele ruiters officiële wel in twee kaarten 2025, Geen Nederlandse voor waarschuwingen

Eventing

bit – kaart of gele abuse excessive (CCI whip, spurs) and/or Oudkarspel Kristy Horse use 2025, Snepvangers: of

warning), voor (recorded officiële kregen alledrie riding. een waarschuwing eventingamazones drie Daarnaast dangerous

Dressuur

gele voor geen 2025 in Nederlandse ruiters kaarten

Mennen

(CAIO kaart Chardon: gele 2025, Kronenberg Sport non-Compliance with Rules) applicable IJsbrand

Paradressuur

om van groom Horst: with Sport gele Rules, met het 2025 der de Rixt door CPEDI het op kaart aankomstdag) ging (non-Compliance slofteugel de rijden Doha dat meldt Eurodressage applicable

met deze alle FEI waarschuwingen en gele op kaarten pagina de Bekijk van lijsten

Bron: Horses.nl