Gemma Stevens neemt wraak op Aken en wint 5* Burghley

De vijfsterrenwedstrijd van Burghley VK werd dit weekend gewonnen door de enige combinatie die finishte op hun dressuurscore: de Britse Gemma Stevens en Chilli Knight (v. Chilli Morning). Vooral het afsluitende springen was zenuwslopend voor Stevens, die met dit paard ook al de vijfster in Bicton won in 2021. In Burghley werd ook stilgestaan bij het wedstrijdpensioen van een legende uit de eventingsport: de 19-jarige Ballaghmor Class (v. Courage II), die onder Oliver Townend twee keer deze vijfster won, in 2017 en 2023.
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2026 Uitslag Burghley
Bron: / Horse and Horses.nl Hound
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