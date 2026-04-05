Goed weekend voor Jordy Wilken in Wiener Neustadt

Mirjam Hommes
Jordy Wilken met Champ van 't Vhij. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Op de internationale eventingwedstrijd in Wiener Neustadt heeft Jordy Wilken met de achtjarige Darkness (v. Diarado) de lange driester gewonnen. Het was een kleine rubriek, maar de score van Wilken was met -31,50 heel mooi en voor het paard was het de eerste lange driester. Het was zelfs de beste score van het weekend over alle rubrieken. Wilken reed bovendien de lange vierster uit met zijn eerste paard Champ van ’t Vhij (v. Cruisings Ambassador), evenals Tijn de Blauw met The Joker (v. Kreator).

