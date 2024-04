Harry Meade rijdt drie paarden in Badminton

Harry Meade krijgt het druk in Badminton, op het 5*-evenement dat van 8 tot en met 12 mei plaatsvindt. De winnaar van teamzilver op de WEG in Caen was al met twee paarden ingeschreven. Door opzeggingen verschijnt de Brit nu ook met zijn derde paard Away Cruising (Cruise On x Able Albert xx) aan de start van één van de zwaarste eventingwedstrijden ter wereld.

Met Away Cruising stond Harry Meade op de wachtlijst voor deelname aan Badminton. Hoewel Away Cruising de meeste FEI-punten had van de wachtlijstpaarden en er drie aanvankelijk toegelaten combinaties afzegden, was Away Cruising de laatste van het trio reservepaarden die werd geaccepteerd. Meade was immers al met twee andere paarden ingeschreven.

Red Kite en Cavalier Crystal

Harry Meade rijdt behalve Away Cruising ook Red Kite en Cavalier Crystal. Het zal voor het eerst in vele jaren zijn dat een ruiter drie paarden rijdt in Badminton, omdat dit in de jongste geschiedenis van het 73 jaar oude evenement niet was toegestaan.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl