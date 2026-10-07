Heffernan na Boekelo: ‘Meer paarden dan ooit die in aanmerking komen voor een kampioenschap’

Het was afgelopen weekend in ieder geval de warmste en misschien ook wel best verlopen editie van Military Boekelo tot nu toe. Geen valpartijen, topsport van het allerhoogste niveau die spannend bleef tot het laatste moment en een historische derde overwinning van de Duitse Julia Krajewski. En hoewel Nederland nog niet in de buurt kwam van het podium, liet TeamNL zich van zijn beste kant zien.
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