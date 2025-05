Hoogland en De Jong scoren in lange vierster Baborowko

Afgelopen weekend werd in Baborowko in Polen door de eventingruiters gestreden van 1* tot en met 4* niveau. Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Florinoor Hoogland en Hontoni (v. Quasimodo Z), die in de lange vierster de derde plaats behaalde. Zij werden in hun voetspoor gevolgd door Sanne de Jong en Enjoy (v. Cartano).