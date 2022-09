Ingrid Klimke: ‘Ik rij volgend jaar geen Badminton en Burghley’

Ingrid Klimke is niet alleen de kopvrouw van het Duitse eventingteam, ook maakte ze dit jaar deel uit van het Duitse dressuurteam op het WK in Herning. Klimke heeft nog altijd veel hart voor de sport maar is ook kritisch: ‘’de sport is geen ideale wereld en we moeten als ruiters kritisch zijn. Luister naar jezelf en naar je paard.’’ In navolging van de ongelukken die dit jaar zijn gebeurd op Badminton en Burghley heeft Klimke dan ook besloten deze wedstrijden volgend jaar niet te rijden.