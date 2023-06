Ingrid Klimke met gebroken sleutelbeen aan de zijlijn

Ingrid Klimke heeft bij een val in Luhmühlen haar sleutelbeen gebroken. Klimke moet aan de breuk geopereerd worden en daarmee is haar deelname aan CHIO Aken onzeker.

Klimke en Siena Just Do It (v. Semper Fi) waren goed onderweg in de cross van Luhmühlen, maar de merrie kwam te dicht op hindernis 14c en kwam ten val. Klimke werd uit het zadel gelanceerd. In de eerste instantie leek er niet zoveel aan de hand en Klimke bracht de merrie zelf het stadion uit, maar bij een controle bleek ze haar sleutelbeen gebroken te hebben.

Aken

De amazone, recent nog goed voor brons op de Duitse kampioenschappen, is met Franziskus FRH (v. Fidertanz) opgenomen in het Duitse team voor CHIO Aken. Er bestaat een aanzienlijke kans dat Klimke niet in Aken kan rijden. Ze wordt dan vervangen door Sönke Rothenberger met Fendi (v. Franklin) of Matthias Alexander Rath met Thiago GS (v. Totilas).

Bron: St. Georg