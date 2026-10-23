ISH neemt leiding over van Holstein op WBFSH Ranking eventing, KWPN zesde

Rick Helmink
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ISH neemt leiding over van Holstein op WBFSH Ranking eventing, KWPN zesde featured image
HSH Blake (v. Tolan R) met Caroline Pamukcu Foto: FEI/Shannon Brinkman
Door Rick Helmink

Het Ierse stamboek ISH is de nieuwe nummer 1-stamboek in de eventing volgens de WBFSH-ranking. Holstein stond in 2024 en 2025 bovenaan de eventingranking, maar moet het nu doen met de tweede plaats. Het Britse sportpaardenstamboek Sport Horse Breeding of Great Britian (SHBGB) stond vorig jaar voor het eerst in de top-3 en heeft die derde plaats gehandhaafd. Het KWPN zakte van de vierde naar de zesde plaats.


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