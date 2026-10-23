ISH neemt leiding over van Holstein op WBFSH Ranking eventing, KWPN zesde

30 resultaten punten Op van verdienen. meegenomen zes WBFSH-rankings in met oktober geplaatst de op worden september berekend zijn succesvolgorde van 2025 tot de kunnen internationale alle worden over De WBFSH-stamboekenranking. de en paarden en Ze FEI-wedstrijden periode de 2026. 1 paarden beste

twee Dantos zesde met keer HBC KWPN

ranking: de op meetellende de KWPN Het meldt over KWPN’ers die meetellen zes

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R Tolan

Het KWPN meldt bovendien:

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Diarado

stamboeken en weer (twee die de doen. Holstein, Hannover. afgelopen eventing vijf WBFSH-ranking gecompleteerd één Selle wordt aanvoerde, jaar Holstein, vier volgen en ISH mee jaar top-5 vier door SHBGB het te gaan en lijkt Français die tellen de Hannover). Diarado’s dat SHBGB dit Diarado, het al Achter één Voor de

en en de Meerdere Jaguar Mail top-100 Obos Upsilon 004 hengst. de (2) (2), staan Morning is (2) (2), R hebben ook daarmee vertegenwoordigde (2), zeven HBC (2), Op de Zavall best in paarden/fokkerranking Tolan hij VDL. Diarado’s top-100 de Chilli en nakomelingen Dantos Carambole Quality (2), in

eventing WBFSH stamboekranking 2026

Paarden/fokkerranking 2026 eventing

Horses.nl/KWPN Bron: