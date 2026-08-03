Janneke Boonzaaijer maakt succesvolle rentree in Le Pin au Haras

Savannah Pieters
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Janneke Boonzaaijer maakt succesvolle rentree in Le Pin au Haras featured image
Janneke Boonzaaijer hier op archiefbeeld met Eddy Ready. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Janneke Boonzaaijer maakte afgelopen weekend in Le Pin au Haras haar internationale rentree na een periode van afwezigheid vanwege een knieoperatie. De amazone keerde sterk terug en eindigde met Lamborghini (v. Fibonacci) op de vijfde plaats in de lange driester.

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