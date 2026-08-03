Janneke Boonzaaijer maakt succesvolle rentree in Le Pin au Haras

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Carlile wint

dressuurscore strafpunten. Carlile met Dam in bleef Bart de (v. 29,9 Barcley) strafpunten. zijn 29,7 (v. Contendro op Frankrijk. van met Thomas plaats Constanzehof’s Nicolai Imperiale De op tweede met Duitse I) De Ardinger overwinning ruiter volgde won

Uitslag.