Janneke Boonzaaijer maakt succesvolle rentree in Le Pin au Haras

Janneke Boonzaaijer maakte afgelopen weekend in Le Pin au Haras haar internationale rentree na een periode van afwezigheid vanwege een knieoperatie. De amazone keerde sterk terug en eindigde met Lamborghini (v. Fibonacci) op de vijfde plaats in de lange driester.
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Carlile wint
dressuurscore strafpunten. Carlile met Dam in bleef Bart de (v. 29,9 Barcley) strafpunten. zijn 29,7 (v. Contendro op Frankrijk. van met Thomas plaats Constanzehof’s Nicolai Imperiale De op tweede met Duitse I) De Ardinger overwinning ruiter volgde won
Uitslag.
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