Jantien Naber zevende in junioren eventing Charlbury

Eventingamazone Jantien Naber en Coral Estate Bally zijn zevende geworden in de korte tweester voor Junioren in het Britse Charlbury. Met een foutloze cross en een balk bij het springen eindigde de Nederlandse op -37,2. De winst ging naar de Britse Fenella Redverse, die op haar dressuurscore van 30,5 finishte met de 13-jarige ALS Russian Rolex (v. Russian Monarch).

Mirjam Hommes Door

Het was pas de tweede internationale wedstrijd voor Naber en de negenjarige schimmel.

Naast Naber was alleen Will van Ufford voor Nederland in Groot Brittannië dit weekend. Hij deed mee in de korte tweester voor zesjarige paarden en werd daar 37e met Ballyrath Sligo (-43,8 mede dankzij een foutloze cross en twee balken in het springen).

Uitslag CCI 2* Junioren

Uitslag CCI 2* zesjarige paarden

Bron: Horses.nl