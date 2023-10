Jesse Campbell met Diachello terug op het hoogste niveau

Na zijn deelname aan de Olympische Spelen van Tokio was de ruin Diachello niet meer te zien op het hoogste niveau. Het blijkt nu dat de Diarado zoon last had van maagzweren, waardoor rijden op topniveau lange tijd niet mogelijk was. Op het CCI5* in Pau maakte hij zijn terugkeer op vijfsterrenniveau met zijn vertrouwde ruiter Jesse Campbell in het zadel.

Campbell is sinds 2018 al een combinatie met de dertienjarige ruin en samen maakte ze in 2021 hun vijfsterrendebuut in Kentucky. Het jaar daarop vertegenwoordigden ze Nieuw-Zeeland op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze individueel als 22e eindigden.

Niet fit meer

Na Tokio was de bruine ruin niet meer zo fit als voorheen. Hij werd door de dierenarts uitgebreid nagekeken, waaruit bleek dat hij vol zat met een flink aantal maagzweren. Na behandeling, rust en tijd is Diachello nu weer klaar voor het hoogste niveau.

