Jillian Giessen laat zich zien in WK-observatie Chaumont en Vexin

Petra Trommelen
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In Chaumont-en-Vexin werd dit weekend een groot internationaal eventingwedstrijd verreden, waar meerdere Nederlandse combinaties aan de start verschenen. De CCI4*-S en L fungeerden bovendien als eerste observatiemoment richting het WK in Aken. Jillian Giessen deed in de korte vierster uitstekende zaken met Seattle Park (v. Reset). Na een foutloze cross én springparcours eindigde de combinatie op hun dressuurscore van -31,3, goed voor de zesde plaats. Maar daarmee was het succes nog niet klaar voor de amazone: in de korte tweester keerde ze huiswaarts met zowel de eerste als de tweede plaats.

