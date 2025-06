Jillian Giessen wint korte tweester Ostbevrn

Jillian Giessen heeft afgelopen weekend de korte tweester van Ostbevrn op naam geschreven. Na de dressuurproef (-21,1) ging ze met de zevenjarige Slim Shady van’t Castaneahof (v. Amadeo van’t Vossenhof Z) aan de leiding. Met het afleggen van een foutloos springparcours én cross gaf de stalamazone van Lips Stables die koppositie niet meer uit handen.

Giessen en de zevenjarige ruin wonnen in april ook al de korte 2* op de North Holland Horse Trials in Oudkarspel. Daar ging ze tevens met de evenoude Brisbane (v. Brantzau) en New Advanges (v. Million Dollar) voor het eerst internationaal van start met een vijfde en zevende plaats als resultaat.

In Ostbevrn stuurde ze Brisbane naar een dressuurscore van -28,1 in de CCI1*-intro. Het duo bleef vervolgens foutloos bij het springen en de cross, wat resulteerde in een tweede plaats. Met New Advanges liet Giessen ook een fijne proef zien (-25,3), maar bij het springen liep het duo tegen twee balken aan. De cross kwamen ze wel door zonder fouten, wat hen uiteindelijk de zevende plaats opleverde (-33,3).

Uitslag korte tweester

Uitslag 1*-intro

Bron: Horses.nl