Johnstone en Schaaf staan na dressuur in Strzegom bovenaan

Clarke Johnstone gaat na de dressuur aan de leiding in de CCI4*-L eventingwedstrijd in Strzegom. Met de 14-jarige Aces High (v. Another Warrior) kwam de Nieuwzeelander in de dressuurproef uit op 27,30 strafpunten. Op het Poolse eventingterrein wordt ook een korte vierster verreden. In deze rubriek heersen de Duitsers na de dressuur, met hoofdrollen voor Anna Lena Schaaf en Michael Jung.

Met de achtjarige merrie Lagona OLD (v. Lavagon) nam Anne Lena Schaaf met 26,60 strafpunten een kleine voorsprong op landgenoot Michael Jung, die de Water Dance xx-zoon Fischerwild Wave naar 28 strafpunten reed.

Van Rijckevorsel

In zowel de lange als de korte vierster zette Constantin Van Rijckevorsel een goede dressuurproef neer. De Belg eindigde in de CCI4*-S met de zelf gefokte Niarado du Langwater (v. Diarado) als elfde met 34,50 strafpunten. In de lange vierster was het dressuurresultaat 33 strafpunten met de Quidam de Revel-zoon Beat It. De 17-jarige KWPN’er werd gefokt door T.A. Rijken uit Lelystad. Daarmee staat Van Rijckevorsel na het eerste onderdeel op de zesde plaats, net achter landgenoot Julien Despotin en de Clarimo-zoon Clever Man WAF (32.50 strafpunten).

Zo kort na het Nederlandse kampioenschap in Boekelo nemen er geen Nederlandse combinaties deel in Strzegom.

Bron: Horses.nl