Jordy Wilken derde in lange vierster Sopot

Jordy een met 2,4 leggen. Curaçao Daar combinatie en ze springparcours foutloos ruim Daarmee en voor halve tweede van gemakkelijk kreeg met wegens bij één dag het plaats ze hen de en (zeventiende ze in hun tussenklassement dressuurproef begonnen In wat te wel later optellen, balk tijd, met -0,8 wisten de strafpunten af een -41,4. uitkwamen Wilken moesten de maand eerder op Oudkarspel in afsluitende deed een het 34,2 derde strafpunten plaats verbeterden tijdsoverschrijding waarmee cross de belanden. op puntentotaal -61,10). de prestatie het

Trots

Een heeft voelde super Wauw, vierster. afloop vriend power maar nog vandaag ook “Ontzettend dag en cross onze alleen van geniet aan Curaçao! lange daar in combinaties toe: We een Hij topklassering. wat grote te na!” aan MER Wilken niet en een de Curaçao. trots de even een pakte op”, gewenste prijs mijn derde Daarmee op de na ik hij binnen, later “Wat simpel alle liet winnen voegde machine wisten weten.

bracht kwamen start Merel beide cross. de met in paarden vierster, niet de Blom-Hulsman maar aan de twee lange paarden door

Uitslag.

Bron: Horses.nl