Jordy Wilken en Janneke Boonzaaijer beste NL’ers na dressuur Bicton

Met de Olympische Spelen van Parijs in zicht draaien momenteel de observatiewedstrijden voor TeamNL op volle toeren. Zo ook voor de eventingruiters, die dit weekend zijn afgereisd naar het Engelse Bicton om daar deel te nemen aan de voor hen verplichte observatiewedstrijd. In de korte 4* heeft TeamNL het onderdeel dressuur inmiddels achter de rug, waar Jordy Wilken en Janneke Boonzaaijer nu het voortouw nemen.

Met een score van -27,8 staan Wilken met Curacao en Boonzaaijer met ACSI Champ De Tailleur (v. Quidam de Revel) nu op een gedeelde veertiende plaats. Raf Kooremans volgt met de Diarado-zoon Crossborder Radar Love op plaats negentien met 28,3 strafpunten. In de top 30 vinden we ook Elaine Pen terug, die in het zadel van de merrie Divali (v. Cardento) een score van -28,6 noteerde.

Aan de leiding gaat Laura Collett die met London 52 (v. Landos I) een score van -20,2 neerzette.

Uitslag

Bron: Horses.nl